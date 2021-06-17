Kahramanmaraş'ta Ebabil Kuşu koruma altına alındı

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren bitkin haldeki ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İş yerinde bitkin halde kuş bulan Muhammet Furkan Yeşilördek, yaptığı araştırmada ebabil olduğunu öğrendiği hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Ekipler, korumaya aldıkları kuşu, kontrollerinin ardından doğaya salacak.