Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 16, Göksun ilçesinde 9 ile Çağlayancerit ilçesinde tüm okullarda yarın eğitime ara verdiği öğrenildi.

Tatil olan okulların isimleri şöyle:

Dulkadiroğlu İlçesinde,

1. Baydemirli İlkokulu

2. Baydemirli Ortaokulu

3. Baydemirli Boybeyli İlkokulu

4. Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu

5. Baydemirli Serinyol İlkokulu

6. Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu

7. Çatmayayla Ümmetler İlkokulu

8. Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu

9. Baydemirli Başpınar İlkokulu

10. Ağabeyli İlkokulu

11. Kemalli Ortaokulu

12. Başdervişli İlkokulu

13. Başdervişli Ortaokulu

14. Budaklı Köseler İlkokulu

15. Beşenli İlkokulu

16. Beşenli Ortaokulu'nda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim-öğretime ara verilerek uzaktan eğitim-öğretim yapılacaktır.

Onikişubat ilçesinde,

1 Suluyayla Şehit Fatih Demir İlk ve Ortaokulu

2 Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi

3 Tekir İlk ve Ortaokulu

4 Tekir Kısık İlkokulu

5 Ömer Selver Doğan İlk ve Ortoakulu

6 Çukurhisar İlk ve Ortaokulu

7 Hacıveliler Yeşilgöz Ortaokulu

8 Kumarlı İlk ve Ortoakulu

9 Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu

10 Beşoluk İlkokulu

11 Çağlayan Çataloluk İlk ve Ortaokulu

12 Çevrepınar İlk ve Ortaokulu

13 Şahinkayası İlkokulu

14 Şahinkayası Ortaokulu

Göksun ilçesinde, köyler ve taşıma merkezleri tatil olacak ama merkez okulların durumu ilerleyen saatlerde netleşecek.

Çağlayancerit ilçesinde olumsuz hava muhalefeti ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda 20 Aralık 2021 tarihinde bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.