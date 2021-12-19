Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş’ta yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 16, Göksun ilçesinde 9 ile Çağlayancerit ilçesinde tüm okullarda yarın eğitime ara verdiği öğrenildi.
Tatil olan okulların isimleri şöyle:
Dulkadiroğlu İlçesinde,
1. Baydemirli İlkokulu
2. Baydemirli Ortaokulu
3. Baydemirli Boybeyli İlkokulu
4. Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu
5. Baydemirli Serinyol İlkokulu
6. Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu
7. Çatmayayla Ümmetler İlkokulu
8. Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu
9. Baydemirli Başpınar İlkokulu
10. Ağabeyli İlkokulu
11. Kemalli Ortaokulu
12. Başdervişli İlkokulu
13. Başdervişli Ortaokulu
14. Budaklı Köseler İlkokulu
15. Beşenli İlkokulu
16. Beşenli Ortaokulu'nda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim-öğretime ara verilerek uzaktan eğitim-öğretim yapılacaktır.
Onikişubat ilçesinde,
1 Suluyayla Şehit Fatih Demir İlk ve Ortaokulu
2 Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi
3 Tekir İlk ve Ortaokulu
4 Tekir Kısık İlkokulu
5 Ömer Selver Doğan İlk ve Ortoakulu
6 Çukurhisar İlk ve Ortaokulu
7 Hacıveliler Yeşilgöz Ortaokulu
8 Kumarlı İlk ve Ortoakulu
9 Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu
10 Beşoluk İlkokulu
11 Çağlayan Çataloluk İlk ve Ortaokulu
12 Çevrepınar İlk ve Ortaokulu
13 Şahinkayası İlkokulu
14 Şahinkayası Ortaokulu
Göksun ilçesinde, köyler ve taşıma merkezleri tatil olacak ama merkez okulların durumu ilerleyen saatlerde netleşecek.
Çağlayancerit ilçesinde olumsuz hava muhalefeti ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda 20 Aralık 2021 tarihinde bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|17
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8