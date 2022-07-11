Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Miraç Ç. idaresindeki 35 KB 8754 plakalı otomobiliyle kültür merkezi kavşağında ehliyetsiz sürücü E.D’nin kullandığı 46 P 8246 plakalı araçla çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile diğer araçtan yolcu olarak bulunan O.İ.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ehliyetsiz sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.