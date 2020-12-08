Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz ve alkollü sürücü yakalandı
Kahramanmaraş'ta bir sürücü ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 00:27 08.12.2020, 10:03
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Sanayi Sitesi kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 46 ABT 214 plakalı aracı durdurdu.
Yapılan incelemede sürücü M.K'nin ehliyetsiz araç kullandığı ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, alkollü araç kullanmaktan ise bin 228 lira olmak üzere toplamda 3 bin 701 lira ceza uygulandı.
M.K. ifadesi alınmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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