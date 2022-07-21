Kahramanmaraş’ta ekmeğe zam! İşte güncel fiyat
Kahramanmaraş’ta ekmeğe beklenen zam geldi. Kent merkezinde 3 TL’den satılan ekmek Cuma gününden itibaren 4 TL olacak.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 11:54 21.07.2022, 12:07
Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, artan girdi maliyetlerinden dolayı fırıncı esnafının zor durumda olduğunu belirterek, yakın zamanda ekmeğe zam yapılacağını duyurmuştu. Gelinen süreçte ekmeğe zammın miktarı ve tarihi belli oldu. Buna göre, 22 Temmuz Cuma günü itibariyle ekmek 4 TL’den satışa sunulacak. Öte yandan, insanların temel gıda maddesi olan ekmeğe Kahramanmaraş’ta en son 27 Mart 2022’de zam yapılmıştı
Namaz Vakti 21 Temmuz 2022
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|45
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|44
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