Kahramanmaraş’ta ekmeğe zam! İşte güncel fiyat

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, artan girdi maliyetlerinden dolayı fırıncı esnafının zor durumda olduğunu belirterek, yakın zamanda ekmeğe zam yapılacağını duyurmuştu. Gelinen süreçte ekmeğe zammın miktarı ve tarihi belli oldu. Buna göre, 22 Temmuz Cuma günü itibariyle ekmek 4 TL’den satışa sunulacak. Öte yandan, insanların temel gıda maddesi olan ekmeğe Kahramanmaraş’ta en son 27 Mart 2022’de zam yapılmıştı