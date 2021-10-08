Kahramanmaraş’ta ekmeğe zam kapıda!

Son dönemde unundan doğalgazına, elektriğinden işçi masraflarına kadar birçok ürüne zam gelmesiyle birlikte fırıncıların girdi maliyetinde yükseliş yaşandı. Maliyetlerin artmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde ekmek fiyatları 2 lira çıkarıldı. Bu çerçevede Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, birkaç gün içerisinde de Kahramanmaraş merkezde ekmeğe 50 kuruş zam gelerek 2 liradan satılacağını, ekmeğin gramının da 200’den 220’ye yükseleceğini açıkladı. Vatandaşların sofrasından eksik etmediği ekmeğe uzun zamandan bu yana zam yapmamak konusunda mücadele ettiklerini ancak gelen son zamlardan dolayı fiyat artırmak zorunda kaldıklarını söyleyen Güneş, “Una yüzde 70 zam geleli 5 ay oldu. Bu süreçte esnaf cebinden yemeye başladı. Biz una gelen zammı 5 ay sonra yansıtmaya başlıyoruz” dedi. Ekmeğe istedikleri gibi zam yapamadıkları için fırıncı esnafının zor durumda olduğunu söyleyen Güneş, “Fırıncılık sektörü iyiye gitmiyor” diye konuştu.

“EKMEKTE FİYAT AYARLANMASI DA KAÇINILMAZ OLDU”

Yaşanan fiyat atışlarıyla birlikte ekmekte fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bütün ülke genelinde bilindiği üzere bu dönem buğday hasadında kuraklıktan dolayı un fiyatlarında bayağı bir artış yaşandı. Bundan 14 ay önce aldığımız un fiyatı 110’la 120 TL arasındayken bugün 190-200 bandına çıktı. Bunun yanı sıra doğalgaz olsun elektrik olsun, yakıt olsun, işçilik olsun aldı başını gitti. Bu nedenle ekmekte fiyat ayarlanması da kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla biz burada 200 gram ekmeği 1,5 liradan verirken şu anda ekmeği 20 gram artırmak şartıyla 2 TL yaptık. Bu fiyat düzenlemesi ilçelerde uygulanmaya başladı birkaç gün içerisinde de il merkezinde de uygulanmaya başlayacak. Fiyat ayarlanması kaçınılmaz oldu. Türkiye’de de fiyat artırmada en geç kalan Kahramanmaraş oldu. Şu anda biz maliyetlerin bayağı bir gerisinden geliyoruz. Bu nedenle bizde ekmeğe bir ayarlama yaptık. Una yüzde 70 zam geleli 5 ay oldu. Bu süreçte esnaf cebinden yemeye başladı. Biz una gelen zammı 5 ay sonra yansıtmaya başlıyoruz.

“EKMEĞİN GRAMAJI YÜKSELİNDİKÇE EKMEK İSRAFIDA BİRAZ DAHA AZA DÜŞECEKTİR”

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kodeksine göre, 200 gramın altında ekmek çıkartmak yasak. Yine de ekmeğin gramajını düşürüp aynı fiyattan satmaya devam etsek bile, ekmek küçüldüğü için israfta artacaktır. Biz israfı biraz olsun önlemek için ekmeğin gramajını 20 gram yükselttik. Burada ekmeğin gramajı yükseldikçe ekmek israfı da biraz daha aza düşecektir. Fırıncı esnafı çok sıkıntılardan geçiyor. Doğalgaz olsun, su olsun, elektrik olsun bunlara zam geliyor. Un mesela en büyük girdimiz. Bizim maliyetimizin yüzde 33’ünü un karşılıyor. Diğer kalan yüzde 67’sini diğer malzemeler karşılıyor. Yani 14 aydan beri biz hesap edecek olursak elektrik ve doğalgaza yüzde 70’in üzerinde zam geldi. Yüzde 70 una zam geldi. Esnafın bunun altından kalkacak hiç durum kalmadı. Bizim merkezimizde 4 tane büyük fırınımız kapatmış vaziyette. Bunun her birinde 25-30 adam çalışıyordu. Fırın sektörü şu anca çok acı bir durumda. Mesela her şeye anında zam gelebiliyor ama ekmeğe biliyorsunuz istediğimiz zaman zam yapamıyoruz. Bu şekilde bir sıkıntı var. Fırıncılık sektörü iyiye gitmiyor.”

