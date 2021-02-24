Kahramanmaraş'ta el freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı
Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, bir iş yerine çarparak durabildi.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 18:37 24.02.2021, 19:53
Alınan bilgiye göre, M.G. 46 HJ 599 plakalı hafif ticari aracını merkez Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde park etti.
M.G'nin el frenini çekmeyi unuttuğu araç, hareket ederek önce park halindeki 46 DT 433 plakalı araca, daha sonra bir eczaneye çarparak durabildi.
Kazada iki araç ve eczanede hasar meydana geldi.
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