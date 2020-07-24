Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç öldü!
Kahramanmaraş'ın Çağlanyancerit ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 08:57 24.07.2020, 09:28
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde kavak ağacının dallarını kesen Akif Çağlar (18), kestiği dalın elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akımı kapıldı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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