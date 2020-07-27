Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çalıştığı inşaatta akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 17:35 27.07.2020, 17:51
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Alınan bilgiye göre, Kamil Altun (47), Şekeroba Mahallesi'nde bulunan inşaattaki kalıpları söktüğü esnada söküm aletinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekibince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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