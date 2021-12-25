Kahramanmaraş’ta elektrik çarpan işçi öldü

Edinilen bilgiye, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi İnşaat alanında Eyüp Aslan (36), su tesisat çalışması yaparken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eyüp Aslan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.