Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Olay, Hasankendi (Hasanköy) Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki epilepsi hastası Melike Ünal isimli kadın, ailesi tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi savcılık ön otopsi ve inceleme işlemleri için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Ünal'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.