Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence eden şahıs adliyeye sevk edildi

Elbistan’ın kırsal Horhor Mahallesi Çevirme Mezrasında çalılıklara bağladığı eşeği sopayla dövüp, üzerine çoban köpeklerini salan B.U. (65) işkence görüntülerinin ardından Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Eşeğin kendisini tekmelediği için bir anlık öfke ile hareket edip sonradan pişmanlık duyduğunu ifade eden B.U., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üzücü olayın yaşandığı Horhor Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozkurt, B.U.’nun geçirdiği beyin ameliyatının ardından bazen kendini kontrol edemediğini belirterek: “ Beş altı yıl evvel beyin kanaması geçirmişti, ağır beyin ameliyatlarının ardından sorun yaşamaya başladı. Normalde hayvana işkence yapacak bir insan değildir. Kendisi uzun yılar İngiltere’de yaşadı. Köy hayatını ve hayvanları sevdiği için köyde yaşamaya başladı. Hayvanlara çok meraklı, evinde hayvan beslemeyi seviyor. Bu olayı duyduğumuzda çok üzüldük, bir anlam veremedik .” İfadelerini kullandı.