Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta kocasının tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 13:09 17.11.2020, 13:27
Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti!

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde dün kocası Taner Ş'nin (32) tabancayla vurarak yaraladığı Serpil Ş. (28), tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş, yakınlarının ikametinde tartıştığı karısını tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmış, genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Taner Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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