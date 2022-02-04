Kahramanmaraş’ta eski oda başkanı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Elektrikçiler Odası Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren ve son yapılan seçimde yeniden aday olmayan İsmet Düzkale, 73 yaşında hayatını kaybetti.



Cenaze Törenine Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun, Yanı Sıra Esnaf Odaları Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu belediye Başkanı Necati Okay, İş Adamları İle Vatandaşlar Katıldı.



Kahramanmaraş Elektrikçiler Odası eski Başkanı İsmet Düzkale, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığında toprağa verildi.