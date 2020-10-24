Kahramanmaraş'ta esnaf, kış sezonuna hazırlıklarını tamamladı

Kışın yaklaşmasıyla beraber konfeksiyoncular kışlık kıyafetleri reyon raflarına ve mankenlere yerleştirmeye başladı.

KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 17:11 24.10.2020, 19:29

Havaların geçen yıla oranla sıcak gitmesi vatandaşların Kazak, sweatshirt ve kışlık montlara ilgisini azalttı.

Kapalı çarşı esnaflarından Mehmet Kara, kışlık ürünlerin reyonlarda yerini aldığını söyledi.

Esnaf Murat Bekit’de, Pandemiden etkilendiklerini belirterek satışların düştüğünü ifade etti.

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