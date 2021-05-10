Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi
Kahramanmaraş’ta fırtına ağaçları devirdi, binaların kaplamasını uçurdu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 10:08 10.05.2021, 12:27
Ağaçları deviren, binanın kaplamasının uçmasına neden olan fırtına maddi hasara yol açtı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi le Onikişubat ilçelerinde meydana geldi. Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Pekeller kavşağında etkili olan fırtına, ana arterdeki ulu çınar ağacını yola devirdi.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda, emniyet güçlerince önlem alınarak araçların tek şeritten ulaşımı sağlandı. Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde ise 10 katlı binanın 7’nc katının kaplaması uçtu. Güvenlik güçlerince araçlar, olay yerinden kaldırıldı.
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