Kahramanmaraş’ta ev fiyatları İstanbul’la yarışıyor
Kahramanmaraş’ta ev fiyatları İstanbul’la yarışıyor. Fiyatlar 1 milyon TL’nin üzerine çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 15:28 12.01.2022, 16:52
Kahramanmaraş’ta son dönemde yükselen konut fiyatları İstanbul ve İzmir’le yarışıyor. İl ve ilçe genelinde dairelerin fahiş fiyattan satıldığını belirten vatandaşlar duruma isyan etti.
Dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiralarında olurundan oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.
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