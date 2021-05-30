Kahramanmaraş’ta eve giren yılan paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde eve giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2021, 10:23 30.05.2021, 11:02
İlçeye bağlı Üngüt Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde yılanı fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, zehirli olduğu belirlenen yılanı yakalayarak tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. Evlerinde yılan korkusu yaşayan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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