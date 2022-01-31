Kahramanmaraş’ta evin üzerine çığ düştü 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ericek Mahallesi’nde Kadir Gürbüz’e ait evin üzerine Berit Dağ’ından gelen çığ düştü. Çığ nedeniyle evin bir bölümünün zarar gördüğü öğrenilirken, çevrede bulunan vatandaşlar kar altında kalan hayvanları sıkıştıkları yerden kurtardı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, maddi hasar oluştu.