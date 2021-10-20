Kahramanmaraş’ta evin yatak odası çöktü!

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesinde meydana geldi. Ceyhan ailesine ait betonarme evin yatak odası, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. O esnada evde olan anne ve çocukları şans eseri kurtuldu. Oturma odasında televizyon izlerken çöken odanın çıkardığı sesten korkan aile, ilk etapta deprem olduğunu düşünerek sokağa fırladı. Mustafa-Rukiye Ceyhan ve 3 çocuğunun yaşadığı evin büyük bölümü hasar gördü.



Olaydan şans eseri yaralanmadan kurtulan 34 yaşındaki anne Rukiye Ceyhan, “Akşamüzeri otururken evimiz çöktü. Kızımla ben, iki adım kala binanın altında kalıyorduk. Lavaboya gitmek istedi çocuğum. Tuvalet ve banyomuz buradaydı. Bizim için değil ama çocuklarımız için yetkililerden yardım bekliyoruz, tehlikedeyiz” dedi.

İnşaatlarda işçilik yaparak geçimini sağlayan baba Mustafa Ceyhan ise, aynı bölgede yeni bir ev inşa etmek için yıllardır mücadele ettiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.