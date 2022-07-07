Kahramanmaraş’ta evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta kızı tarafından evinin odasında hareketsiz bulunan 51 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 18:33
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi Hacı Ali Özal Caddesi üzerine ikamet eden Ercüment Kısakürek (51), evinin oturma odasında kızı tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Ercüment Kısakürek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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