Kahramanmaraş’ta fabrika'da yangın çıktı! Maddi hasar oluştu
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının mikser bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiye büyümeden söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 23:50 18.12.2020, 00:08
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi üzerinde yer alan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın mikser bölümünde çıkan yangını fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
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