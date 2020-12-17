Kahramanmaraş’ta fabrika'da yangın çıktı! Maddi hasar oluştu

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi üzerinde yer alan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın mikser bölümünde çıkan yangını fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.