Kahramanmaraş’ta faciadan dönüldü!

Kaza önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi, görüntü ise kazayı gören bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kayda alındı.

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre süratli olan araç bir anda parka yuvarlandı ve takla attı. Kaza da araçtaki 4 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde yaşanan kaza anında parkta çocukların olmaması da can kaybı yaşanmasının önüne geçti.