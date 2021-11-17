Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü
Kahramanmaraş’ta yol yapım çalışması sırasında kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2021, 21:38
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kılağlı Mahallesinde yabancı uyruklu Malik Hamza (54) ile yanında bulunan Mustafa Öözcan (64), yol çalışma sahasında Kabasakal köprüsü mevkiinde 46 NA 132 plakalı kamyon ile moloz döktükleri esnada kamyonun uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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