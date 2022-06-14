Kahramanmaraş’ta feci kaza!

Olayı gören çevre sakinleri yaralanan sürücünün yardımına koştu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Yavuz Selim Hastanesi ek hizmet binasına götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.