Kahramanmaraş’ta feci kaza!
Sabah saatlerinde aracıyla Kuzey Çevre yolunda ilerleyen sürücü iddialara göre virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 14:16 14.06.2022, 17:16
Olayı gören çevre sakinleri yaralanan sürücünün yardımına koştu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Yavuz Selim Hastanesi ek hizmet binasına götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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