Kahramanmaraş’ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
Kahramanmaraş’ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 16:31 17.05.2021, 16:56
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki minibüs ile seyir halinde ilen M.A idaresindeki hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarla bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazada çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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