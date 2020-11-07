Kahramanmaraş’ta feci kaza! Elini kıyma makinasına kaptırdı

Alınan bilgiye göre, Bahriye Durmuşoğulu (56) adlı kadın Kızılcaoba Mahallesindeki evinde kıyma makinesini temizlediği sırada, fişini prizde unuttuğu makinenin bir anda çalışması sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı.



Olayın şokunu atlattıktan sonra fişini çektiği makineyi kucağına alarak dış kapıyı açıp komşularından yardım isteyen kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince elindeki kıyma makinesiyle birlikte Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada kadının sıkışan eli makineden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Hastaneye ulaşan itfaiye kurtarma ekiplerince kıyma makinesi spiral ve havalı makas kullanılarak kesilip sıkışan el çıkarıldı.



Bahriye Durmuşoğulu burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.