Kahramanmaraş’ta feci kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde M.K yönetimindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet ile M.E. idaresindeki 46 HR 958 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 46 HR 958 plakalı otomobil içerisinde bulunan M.E kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.