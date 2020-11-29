Kahramanmaraş’ta feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon yan yattı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2020, 11:36
Alınan bilgiye göre, A.C’nin kullandığı 46 P 9050 plakalı kamyon, Kahramanmaraş-Göksun karayolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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