Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 09:26 15.02.2021, 11:43
A.T. (23) yönetimindeki 06 FA 8201 plakalı otomobil, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi'nde F.T. (39) idaresindeki 46 VA 276 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenirken, diğer aracın ise motoru yerinden fırlayarak bölgeye saçıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçtaki F.T. (38) 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza sonrası otomobillerin etrafa dağılan parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı.
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