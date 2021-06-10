Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonu!

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (İhraç Katip) ve aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (İhraç Polis Memuru) yakalandı. Yakalanan 2 kişi, emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.