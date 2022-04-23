Kahramanmaraş’ta fidanlar toprakla buluştu!

Fidan dikim törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, Milli Türk Talebe Birliği

Genel Başkan Vekili Osman Nuri Boran Kahramanmaraş 61. İl Başkanı Yasir Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Milli Türk Talebe Birliği Kahramanmaraş 61.Dönem İl Başkanı Yasir Çiçek ise Kudüs ve Mescid-i Aksa için her zaman umutlarının olduğunu dile getirdi.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkan Vekili Osman Nuri Boran, ise Ayasofya hedeflerinden sonra Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın da bir gün özgürlüğüne kavuşacağını ifade etti.