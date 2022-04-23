Kahramanmaraş’ta fidanlar toprakla buluştu!
Milli Türk Talebe Birliği ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün işbirliği ile kurulacak olan Kudüs Hatıra Ormanı için fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 12:29 23.04.2022, 12:45
Fidan dikim törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, Milli Türk Talebe Birliği
Genel Başkan Vekili Osman Nuri Boran Kahramanmaraş 61. İl Başkanı Yasir Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.
Milli Türk Talebe Birliği Kahramanmaraş 61.Dönem İl Başkanı Yasir Çiçek ise Kudüs ve Mescid-i Aksa için her zaman umutlarının olduğunu dile getirdi.
Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkan Vekili Osman Nuri Boran, ise Ayasofya hedeflerinden sonra Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın da bir gün özgürlüğüne kavuşacağını ifade etti.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|34
|48
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|41
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Altınordu
|32
|41
|13. Denizlispor
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|78
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|32
|57
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|32
|42
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|34
|41
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|23
|20. Norwich City
|33
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25