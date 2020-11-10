Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, birçok suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 21:05 11.11.2020, 09:36
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi 14 farklı suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal C'nin (34) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis ekipleri, takibe aldıkları bir şüpheliyi Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakaladı.
Üzerinde kimliği bulunmayan şüphelinin, götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğünde alınan parmak izinden Celal C. olduğu tespit edildi.
Osmaniye Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Celal C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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