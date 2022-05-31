Kahramanmaraş’ta freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Kahramanmaraş’ta freni patlayan su tankeri, önce park halindeki otomobile sonra bir apartmana çarparak ancak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 16:50 31.05.2022, 17:35
Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki su tankeri ile seyir halinde iken freni patladı. Sürücü su tankeriyle önce park halindeki bir otomobile, sonra bir apartmana çarparak ancak durabildi.
Çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada, yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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