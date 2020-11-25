Kahramanmaraş'ta gazeteci camide cihazlarını şarj ettiği için 'helallik' istedi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir gazeteci, camide kamerasının bataryalarını şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir notla bir miktar para bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 18:37 25.11.2020, 19:01
Kahramanmaraş'ta gazeteci camide cihazlarını şarj ettiği için 'helallik' istedi

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'ne haber için giden bir gazeteci, Nur Camisi'nde kamerasının biten bataryasını şarj ettikten sonra elektrik panosunun içine "Bataryamı caminin elektriğiyle şarj ettim. Bu parayı kullandığım elektrik için bıraktım. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin." yazılı bir notla 10 lira para bıraktı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir, elektrik panosundaki notu ve parayı gördüğünde şaşırdığını belirterek, ilk defa böyle olayla karşılaştığını söyledi.

Candemir, öğlen namazını kılmak ve sayacı kontrol için camiye geldiğini ifade ederek, "Mahallemizde bulunan camilerimizin sayaçlarını ne kadar elektrik geldiği için kontrol ediyoruz. Namazdan önce elektrik sayacını kontrol etmek istedim. Panoda bir not ile yanında 10 lira para bırakmış bir vatandaş. Notta gazeteci olduğunu belirten kişi, bataryalarını camide şarj etmiş ve caminin elektriğini kullandığı için helallik isteyerek para bırakmış." diye konuştu.

Notu okuduğunda çok duygulandığını anlatan Candemir, durumu cami imamına bildirip parayı teslim ettiğini aktardı.

İmamın da notu ve parayı gördüğünde kendisi gibi şaşırdığını anlatan Candemir, yapılan hareketin tüm insanlık için güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

#Kahramanmaraş #Gazeteci #helallik isteme
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