Kahramanmaraş'ta genç kadın sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı!
Kahramanmaraş’ta evinin penceresinden sandalye atan kadın, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 09:46 29.06.2020, 10:23
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Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Gül Ç. (42), evde yalnız olduğu sırada bağırarak mutfaktaki sandalyeleri camdan atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kapıyı açmayan kadın ikna edilmeye çalışıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.
Uzun süren çabalar sonucu sakinleşen kadın, polis ekiplerine kapıyı açtı. Gül Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gül Ç'nin sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.
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