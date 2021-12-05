Kahramanmaraş’ta genç kız ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tekerek Mahallesi 25. Sok. içerisinde bulunan atıl inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin kayıp kaydı olan Ulviye Bilge Emlik’e ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.