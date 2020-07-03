Kahramanmaraş'ta gençler tarihi gün için yarışacaklar!

“Bir Destanın Adıdır 15 Temmuz” konu şiir ve resim yarışmasının başvuruları başladı.

Başvuru formları internet üzerinden kabul edilirken başvuru teslimi ise Kızılay şubesine elden yapılacak.

Yarışmayı kazananlara ise Genç Türk Kızılayı tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal aksu habere verdiği röportajında yarışmanın içeri hakkında şu bilgileri verdi.



“Genç Kızılay Kahramanmaraş olarak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirmeyi çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ımızda 15 Temmuz günü ile ilgili şiir ve resim yarışması düzenleyeceğiz. Çalışmamızın ismi ise “Bir Destanın Adıdır 15 Temmuz” Yarışmamız ilkokul, ortaokul ve lise kategorisi olmak üzere genç kardeşlerimizden resim ve şiirlerini beklemekteyiz. Dün itibarıyla resim ve şiirlerimizi almaya başladık. 15 Temmuz günü itibarıyla da o gün içerisinde hem birincilerimizi ilan edeceğiz hem de törenimizi yapmış olacağız. Öte yandan katılım ve başvuru süreçleri başladı. Başvuru süreci ile ilgili bizim instagram hesabımız üzerimizden gençkızılay46 hesabıyla linki doldurarak başvuru sürecinin bir kısmını yapmış olacaklar. Ondan sonra ise resim ve şiirlerini Kahramanmaraş Türk kızılay şube başkanlığına teslim ederek başvuru sürecini tamamlamış olacaklar.





Ödüllerle ilgili hem resim ve şiir kategorileri için ayrı ayrı birincileri, ikincileri ve üçüncülleri ödüllendireceğiz. Ödüller ise ilkokul ve ortaokul kategorisinde katılan yarışmacıya birinciye bisiklet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise 100 TL değerinde kırtasiye hediye çeki verilecek ve aynı zamanda lise kategorisinde de yarışacak olanlara ise birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncü ise 100 TL kırtasiye hediye çekini kazanmış olacak.”



Muhabir: Gökhan ÇALI