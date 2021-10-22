Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı!

Kggik Başkanı Aykut Balcıoğlu “Fikir Fabrikası” yayınına konuk oldu

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 15:33
Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu A Para Televizyonunda “Fikir Fabrikası” Yayınına Konuk Oldu.

Balcıoğlu, Türkiye’de Girişimcilik Ekosisteminin Öneminden Bahsederek Kahramanmaraş’ta Gençlere Yönelik Yaptıkları Çalışmaları Anlattı.

Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu, Türkiye gündemindeki soruları da cevapladı.

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