Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu A Para Televizyonunda “Fikir Fabrikası” Yayınına Konuk Oldu.



Balcıoğlu, Türkiye’de Girişimcilik Ekosisteminin Öneminden Bahsederek Kahramanmaraş’ta Gençlere Yönelik Yaptıkları Çalışmaları Anlattı.



Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu başkanı Aykut Balcıoğlu, Türkiye gündemindeki soruları da cevapladı.