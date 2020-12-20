Kahramanmaraş'ta gençlerin şakalaşması kötü bitti

Kahramanmaraş’ta gençler arasındaki şakalaşmada 15 yaşındaki genç, 14 yaşındaki arkadaşını tek saçma tüfekle yaraladı.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında, iddiaya göre Soner K. ile arkadaşı A.A. tek saçma havalı tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsüne isabet eden tek saçma ile yaralanan Soner K. 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Soner K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.