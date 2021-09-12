Kahramanmaraş’ta gençlerle edebiyat buluşması!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiir ve edebiyat üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte, Erdoğan’ın annesine ithafen okuduğu “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair” şiir dinletisinde duygu dolu anlar yaşandı.

Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin 81 ilinden katılımın gerçekleştiği “Gençlik Buluşması” etkinliklerinin ikincisi de gerçekleşmiş oldu. Erdoğan, Kahramanmaraş’taki etkinliğin Diyarbakır’daki Gençlik Buluşması’nda Hümeyra İrem Küçük isimli genç tarafından yapılan davet üzerine düzenlendiğini söyledi. Türk Edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi isimlerin eğitim aldığı tarihi binada gerçekleştirilen etkinlikte şiir ve edebiyat üzerine söyleşi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi merhum Tenzile Erdoğan için okuduğu Erdem Bayazıt’ın “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair” şiir dinletisinde ise duygu dolu anlar yaşandı.