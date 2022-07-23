Kahramanmaraş’ta gençlik festivalleri devam ediyor
Bu kapsamda genç girişimciler Fatih Çıngıl ve Oğuzhan Çıngıl açık hava konseri için hazırlıklarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2022, 13:16 23.07.2022, 17:14
10 Ağustos’ta Arsan Center konser alanında gerçekleştirilecek konserde ünlü sanatçılar sancak, Nigar Muharrem, Kahramanmaraş’ın önemli seslerinden Burak bayram ve Dj Bensu şahin sahne alacak. Yanı sıra dans ve moto show gösterileri seyircilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.
Sadece konser olarak planlanmayan etkinlik festival havasında geçecek. Kentin yöresel lezzetleri konser alanında oluşturulacak olan standlarda yerini alacak.
Açık hava konseriyle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan genç girişimci fatih çıngıl “kentimizde bu tür organizasyonları sürekli hala getirmek istiyoruz ve bu bizim için başlangıç” diye konuştu.
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