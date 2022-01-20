Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü
Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası ger dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 12:40
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesi üzerinde yer alan geri dönüşüm fabrikasının çatısı yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamadı. Rüzgarında etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü. Çökme esnasında fabrikada kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.
Yaşananlar hakkımda bilgi veren fabrika ortaklarından Duran Genç, “Herhangi bir cana zarar gelmediği için mutluyuz. Devletimiz çok büyük. Burada AFAD’ın ve devletimizin bize destek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, yatırımcıya özellikle istihdam sağlayan yatırımcılara destek sağlıyor. Geri dönüşüm üzerine yapmış olduğumuz fabrikamızda yaklaşık 2-3 milyon arası zararımız var. Allah büyük. Tekrar yapmaya çalışacağız” dedi.
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