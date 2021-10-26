Kahramanmaraş’ta "Gıda Denetim Seferberliği" başladı

İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde görev yapan kontrol görevlisi personellerimiz; Bakanlık adına ve Kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Bu denetimlerin amacı; insanlara doğrudan ya da dolaylı şekilde risklerin önlenmesini sağlamaya yönelik olup, tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığının korunmasına yöneliktir.

Gıda ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmeleri kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. Gıda işletmeleri; işleyiş ve prosesi gözden geçirmek, yasal uygunluğu takip etmek, tüketicilerin kaliteli, güvenilir gıda teminini sağlamak hedefiyle yılda en az iki kez kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Gıda işletmelerine yıl içinde yapılan kontrollerde "Gıda Güvenliği" açısından tehlike oluşturmayan durumlarda işletmelere Kontrol Görevlisi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verilmektedir. "Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" prensibi ile birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacı ile yapılan denetimlerde gıda güvenliği ve insan sağlığını etkileyecek hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında süre verilmeksizin doğrudan yasal işlem uygulanmaktadır.

Pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar doğrultusunda tüm gıda üretim satış noktalarında hijyen esaslı bilgilendirme denetimleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilmiş olup, amacımız tüm Kahramanmaraş esnafına rehber olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda üretmeleri konusunda yardımcı olmaktır.

Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak; tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş güvenilir gıdaların tüketicilere ulaşması öncelikli görevimizdir.” İfadeleri kullanıldı.