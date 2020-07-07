Kahramanmaraş'ta giysi ve ayakkabı toplama kumbarası hayata geçti!

Elbistan Belediyesi ilçe genelinde, 30 noktada vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere yerleştirdiği giysi ve ayakkabı toplama kumbarası ile topladığı kıyafetleri, kullanılabilir olanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılmayacak durumdaki giysileri ise geri kazanımını sağlayarak ekonomiye can vermeye devam ediyor.

Sistemin işleyişi hakkında bilgiler veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, " Giysi ve ayakkabı toplama kumbarasına atılan kıyafetler, Elbistan Belediyesi personeli gözetiminde ayrıştırılıp kullanılabilir nitelikte olanlar temizleme- ütüleme işleminden sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Daha önceleri imha edilen ya da atık depolama alanlarına atılarak doğaya zarar veren, kullanılamayacak oranda yıpranmış giyim eşyaları ise tekstil malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz

İlk etapta 30 noktaya yerleştirilen kumbaralar daha sonra okullar ve sitelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Gürbüz, "Giysi atık kumbaraları ilçemizin erişimi kolay noktalarına konuldu. Bu uygulamamız vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Hem doğayı koruyan hem de dayanışmayı büyüten bu kumbaralara ilginin önümüzdeki günlerde daha da artacağından eminim. Okullarımızda ve sitelerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kumbaralara giysi, tekstil ve ayakkabı konabiliyor. Ve bu eşyaların mutlaka kullanılabilir durumda olması gerekmiyor. İkinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için kumbaralardan toplanan kıyafetlerin, kullanılabilir olanları ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. " şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz destek için çağrıda bulundu

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davrandığına vurgu yapan Başkan Gürbüz, "Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Elbistan için çaba sarf ediyoruz. Birilerinin eskisi, birilerinin yenisi olsun. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını düşünüyorum. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.