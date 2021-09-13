Kahramanmaraş'ta gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş’ta ucunun bir köyden başlayıp başka bir köyden çıktığı tahmin edilen gizemli mağaranın keşfedilip turizme kazandırılması isteniyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Zeytindere Mahallesi'ndeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesi'nin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Şu anki konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor. Kahramanmaraş merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Zeytindere Mahallesi ormanlık alanı içinde yer alan mağaraya ulaşmak için köyden yaklaşık bin 500 metre tırmanmak gerekiyor. Girişin hemen ardından bazı kısımlarında kayaların altından sürünerek geçilen mağara, ziyaretçilerini devasa sarkıt ve dikitlerle karşılıyor. Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede defineciler kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istediklerini dile getirdiler.

Zeytindere Mahallesi Muhtarı Mehmet Danyıldızı, “Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, “Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor” dedi.