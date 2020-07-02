Kahramanmaraş’ta görev yapan basın mensuplarına seminer!
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta seminer düzenlendi.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda basın mensuplarına “Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında seminer düzenlendi.
Seminere Kahramanmaraş’ta görev yapan basın mensupları katılım sağladı.
Seminerin ardından katılımcılara Sertifikaları takdim edildi. Aksu TV’den Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve Reklam, Halkla İlişkiler Müdürü Pelin Kurtar’da belgelerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’dan aldı.
Belge takdimlerinin ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş’ta düzenlenen seminer ve gezi programları Kervanhan’da son buldu.
Kervanhan’da Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran dondurma şovuna katıldı ve dondurma kesti.
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