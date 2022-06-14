Kahramanmaraş’ta güneş enerjisi ile elektrik üretimi

Güneş enerjisi fotovoltaik panel denilen ve güneş panelleri olarak bilinen paneller aracılığıyla elektrik enerjisi olarak kullanılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta bu konuda hizmet veren sektör temsilcilerinden Durdu Mehmet Özdemir Güneş enerji panellerinin kurulumu ve kullanımı hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Özdemir konuşmasının devamında ise Güneş enerji panellerinin ülke ekonomisine verdiği katkıdan bahsetti.