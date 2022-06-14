Kahramanmaraş’ta güneş enerjisi ile elektrik üretimi
İklim değişikliğinin küresel kriz olarak görüldüğü bir dönemde yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artıyor. Güneş ise o kaynakların en önemlilerinden.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 13:43
Güneş enerjisi fotovoltaik panel denilen ve güneş panelleri olarak bilinen paneller aracılığıyla elektrik enerjisi olarak kullanılabiliyor.
Kahramanmaraş’ta bu konuda hizmet veren sektör temsilcilerinden Durdu Mehmet Özdemir Güneş enerji panellerinin kurulumu ve kullanımı hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
Özdemir konuşmasının devamında ise Güneş enerji panellerinin ülke ekonomisine verdiği katkıdan bahsetti.
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