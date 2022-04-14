Kahramanmaraş’ta güneş enerjisinden elektrik üretimi yaygınlaşıyor

Açıklanan verilere göre 2022 Mart sonuna kadar güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 29 megavata ulaştı.

Konya, bin 167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il olurken, Kahramanmaraş ise 264,7 megavatla 6. Sırada yer aldı

Güneş enerjisi sistemleriyle ilgili bilgiler veren elektrik elektronik mühendisi İsmail çimen, Kahramanmaraş’ta GES projelerine ilginin arttığını söyledi.