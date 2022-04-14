Kahramanmaraş’ta güneş enerjisinden elektrik üretimi yaygınlaşıyor
Kahramanmaraş yeni nesil enerji kaynakları üretme konusunda geri de kalmadı. güneş enerjisi ile elektrik üretiminde ilk 10 şehir arasında yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2022, 11:54 14.04.2022, 18:26
Açıklanan verilere göre 2022 Mart sonuna kadar güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 29 megavata ulaştı.
Konya, bin 167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il olurken, Kahramanmaraş ise 264,7 megavatla 6. Sırada yer aldı
Güneş enerjisi sistemleriyle ilgili bilgiler veren elektrik elektronik mühendisi İsmail çimen, Kahramanmaraş’ta GES projelerine ilginin arttığını söyledi.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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