Kahramanmaraş'ta gurbetçilerin korkulu rüyasını Jandarma Dedektifleri yakaladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emiroğlu Mahallesi’nde U.K.K isimli şahsın evine hırsız girdiği yönünde Jandarmaya ihbar yapıldı. Jandarma tarafından yapılan incelemede ev sahibinin yurt dışında yaşadığı, hırsızların evin demir parmaklıklarını keserek içeri girdiği ve evde bulanan bir adet av tüfeğini çaldığı tespit edildi. dektifleri olan JASAT Timleri görevlendirilerek, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile çalışmalar başladı.

Yapılan çalışmalarda bu olayda olduğu gibi Pazarcık ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarında mağdurların yurt dışında yaşadığı, hırsızlar tarafından bu evlerin hedef seçildiği, özellikle herhangi bir güvenlik önlemi olamayan, güvenlik kamerası bulunmayan evlerden hırsızlık yapıldığı görülmüş ve olayları Y.M. isimli şahsın yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Jandarma Dedektifleri şüpheliyi yakın takibe alarak çaldığı tüfekle birlikte Gaziantep ilinde yakaladı. Pazarcık İlçesine getirilen ve Jandarma da sorgusu tamamlanan Y. M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



